Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два помещения в Замоскворечье выставлены на торги. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает mos.ru.

Один объект расположен в подвале жилого дома по адресу 1-й Щипковский переулок, дом 17 (возле станции метро "Серпуховская"), второй занимает первый и второй этажи здания по адресу улица Зацепа, дом 19/2 (рядом со станцией "Павелецкая"). Площадь помещений составляет 149,5 и 452,6 квадратного метра соответственно. Там предприниматели смогут открыть почти любые виды бизнеса.

По словам Пуртова, помещения в Центральном административном округе вызывают интерес у инвесторов из-за развитой инфраструктуры, высокого спроса на товары и услуги, транспортной доступности и высокой проходимости.

"Выбрать подходящий объект для бизнеса можно на инвестиционном портале Москвы. Город публикует на площадке разные объекты: здания, земельные участки, помещения в исторических особняках и современных новостройках", – подчеркнул глава департамента.

Заявки на участие в аукционе предприниматели могут оставить до 18 августа. Итоги торгов огласят 27 и 28 августа. Принять в них участие могут как физические, так и юридические лица, которые зарегистрированы на онлайн-площадке "Росэлторг" и имеют усиленную квалифицированную электронную подпись.

Также до 18 и 19 августа открыт прием заявок на участие в торгах с двумя крупными помещениями в Таганском районе. Площадь объектов составляет 386,8 и 457,6 квадратного метра. Они находятся в Новоспасском переулке, доме 3, и Гончарном переулке, доме 7. Там предприниматели смогут открыть фотостудию, салон красоты, химчистку или сервисный центр.