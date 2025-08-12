Инвестор восстановит построенную в 1900-е годы дачу Левенсона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победивший в онлайн-аукционе инвестор восстановит построенную в 1900-е годы архитектором Федором Шехтелем дачу Левенсона в районе Ново-Переделкино и приспособит здание для современного использования. Об этом рассказала руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает портал mos.ru.

"Город заключил договор купли-продажи трех зданий суммарной площадью свыше 400 квадратных метров и земельного участка площадью более 0,3 гектара на западе столицы. В составе этого имущественного комплекса – дача Левенсона <...>, а также гаражное и хозяйственные строения", – уточнила Соловьева.

Согласно законодательству об объектах культурного наследия, собственники и пользователи архитектурных памятников обязываются сохранять их исторический облик. При этом все работы в подобных объектах проводятся с разрешения и под контролем столичного департамента культурного наследия.

Глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что за последние пять лет на торгах по продаже помещений и зданий в объектах культурного наследия на один лот в среднем было три претендента.

"Возможность внести вклад в сохранение культурного наследия столицы и открыть бизнес в историческом здании, а также прозрачные правила процедур и юридическая чистота сделки привлекают предпринимателей к участию в городских торгах", – заключил Пуртов.

Ранее стало известно, что с 2020 года инвесторы купили и арендовали 125 исторических зданий в столице. Это 24,3 тысячи квадратных метров недвижимости в объектах культурного наследия. Все они находятся в 7 административных округах Москвы. Помещения и здания имеют статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН), а также ОКН федерального и регионального значения.

Победители по условиям договоров обязаны использовать имущество в соответствии с охранным обязательством, в котором предусматривается в том числе проведение реставрационно-восстановительных работ.

