Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два крупных помещения в Таганском районе выставлены на торги. Объекты расположены в подвалах зданий, подключены к электросети, газоснабжению, водоснабжению и канализации, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он отметил, что Центральный округ столицы занимает первое место по числу реализованных на торгах коммерческих помещений. Покупатели объектов обращают внимание на хорошую транспортную доступность и большое количество потенциальных клиентов, среди которых как местные жители, так и отдыхающие и работающие в ЦАО граждане.

Площадь выставленных на торги помещений составляет 386,8 и 457,6 квадратного метра. Они находятся в Новоспасском переулке, доме 3, и Гончарном переулке, доме 7. Там предприниматели смогут открыть фотостудию, салон красоты, химчистку или сервисный центр. При этом выбранную сферу бизнеса владельцы объектов не должны менять в течение пяти лет с момента приобретения прав собственности.

Для участия в аукционе бизнесмены должны зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Прием заявок завершится 18 и 19 августа, а сами торги пройдут 27 и 28 августа.

Также до 20 августа предприниматели могут подать заявку на другой аукцион, в котором участвует коммерческое помещение площадью почти тысяча квадратных метров в бизнес-центре в Новогирееве. Объект имеет свободное назначение и располагается рядом со станцией метро "Перово" и платформой Кусково МЦД-4.