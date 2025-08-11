Инвестор отреставрирует историческое здание со скульптурами слонов в Щукине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Инвестор отреставрирует "Здание детского сада, 1930-е годы" со скульптурами слонов в Щукине, передает портал мэра и правительства Москвы.

Он заключил с городом договор купли-продажи исторического здания начала XX века площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на улице Маршала Васильевского, доме 11, корпусе 6. Его признали выявленным объектом культурного наследия в 2016 году.

"Новый владелец должен будет провести реставрационные работы и приспособить объект для современного использования. По условиям приватизации, здесь возможна работа образовательного учреждения", – объяснила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

На открытый аукцион было подано три заявки, одну из которых отклонили, так как она не соответствовала требованиям процедуры, отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"По итогам торгов победил участник, предложивший за здание 159,8 миллиона рублей. Превышение стартовой цены, таким образом, составило 8%", – заключил Пуртов.

В настоящий момент объект готовят к реставрации, эксперты занимаются разработкой проектно-сметной документации, которую необходимо будет согласовать с московским департаментом культурного наследия. После этого инвестор сможет начать работу.

Согласно законодательству, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны сохранять их исторический облик, а любые работы проводятся по согласованному проекту. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что с 2020 года инвесторы купили и арендовали 125 исторических зданий в столице. Это 24,3 тысячи квадратных метров недвижимости в объектах культурного наследия. Все они находятся в 7 административных округах Москвы. Помещения и здания имеют статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН), а также ОКН федерального и регионального значения.

Победители по условиям договоров обязаны использовать имущество в соответствии с охранным обязательством, в котором предусматривается в том числе проведение реставрационно-восстановительных работ.

