Город выставил на торги 3 помещения для бизнеса в Хорошёвском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Москве выставили на городские торги 3 помещения для бизнеса в Хорошёвском районе. Их общая площадь составляет более 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, данные объекты имеют свободное назначение. Они находятся около станций метро "Полежаевская", "Беговая" и "Аэропорт".

"Удачное расположение и большая площадь объектов – от 113,1 до 657,2 квадратного метра – делают их привлекательными для бизнеса в сфере образования, услуг, торговли и других", – указал Пуртов.

Помещения располагаются по адресам проезд Аэропорта, дом 11а, Хорошёвское шоссе, дом 34 и дом 70, корпус 1. Два объекта находятся в подвалах, а третий занимает первый этаж и подвал. Все помещения подключены к водоснабжению, электричеству и канализации. В одном из них также дополнительно проведен газ.

Аукционы состоятся 27 августа и 2 сентября на онлайн-площадке "Росэлторг". Заявки на участие принимаются с 18 по 21 августа. Чтобы поучаствовать в торгах, необходимо зарегистрироваться на площадке и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги четыре помещения свободного назначения, которые находятся в районе Сокол. Нежилые помещения площадью от 177 до 282,1 квадратного метра расположены в подвалах на 3-й Песчаной улице и на Волоколамском шоссе. У каждого объекта есть отдельный вход.

Кроме того, на торги также выставлено четырехэтажное здание в Замоскворечье. Оно располагается рядом с метро "Новокузнецкая". В настоящий момент по договору аренды, срок действия которого истекает 3 мая 2027 года, в нем располагается частное медицинское учреждение.