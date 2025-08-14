Четыре помещения в районе Сокол выставлены на городские торги

Фото: investmoscow.ru

Город выставил на торги четыре помещения свободного назначения, которые находятся в районе Сокол. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Нежилые помещения площадью от 177 до 282,1 квадратного метра расположены в подвалах на 3-й Песчаной улице и на Волоколамском шоссе. У каждого объекта есть отдельный вход. Помимо этого, они подключены к электричеству, водо-, газоснабжению и канализации.

Руководитель департамента по конкурентной политике добавил, что сам район является привлекательным для инвесторов, так как там развита социальная инфраструктура. Кроме того, Сокол имеет хорошую транспортную доступность, а также множество посещаемых мест – от зеленых зон до исторических объектов. Пуртов отметил, что в представленных на торгах помещениях можно открыть любой вид бизнеса, кроме апартаментов.

Однако в департаменте предупредили, что помещение на 3-й Песчаной улице находится в здании, которое относится к исторически ценным градоформирующим объектам – ансамблю застройки района Песчаных улиц 1947–1955 годов. В связи с этим все проводимые там работы должны быть согласованы с департаментом культурного наследия Москвы.

Инвесторы могут направить заявку на участие в аукционе в период с 18 августа по 2 сентября. Для этого им нужна будет регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Сами торги состоятся с 28 августа по 11 сентября на площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на торги четырехэтажное здание в Замоскворечье, которое находится рядом с метро "Новокузнецкая". Объект площадью 1 665,7 квадратного метра располагается по адресу Садовническая улица, дом 27, строение 8.

В настоящий момент по договору аренды, срок действия которого истекает 3 мая 2027 года, в нем располагается частное медицинское учреждение. В здании есть все основные коммуникации: электричество, канализация и водопровод. Прием заявок на аукцион завершится 14 августа, а торги состоятся 26 августа.

