Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 22:45

Город

В Саларьево открыли детский сад и два корпуса школы № 2094

В Саларьево открыли детский сад и два корпуса школы № 2094

Мэр Москвы сообщил о планах строительства здания школы в Котловке

Собянин: в районе Котловка будет построено здание школы

В Москве открыли больше 30 новых школ и детсадов

В Москве открыто более 135 тысяч кружков и секций для детей

Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на чемпионате "Профессионалы"

Телезрители Москвы 24 прислали фото школьников, встречающих друзей после каникул

"Московский патруль": главы силовых структур поздравили школьников с Днем знаний

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 сентября

Более 30 новых школ и детских садов открыли в Москве 1 сентября

В районе Саларьево открыли детский сад и два новых учебных корпуса школы № 2094. В них смогут учиться 2, 3 тысячи школьников. При этом новый сад рассчитан на 220 воспитанников.

В зданиях создали современные условия для учебы и творчества: IT-полигоны, робо-класс, инженерные и медицинские лаборатории, мастерские, спортивные и актовые залы, атриум, рекреационные зоны и медиатеку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика