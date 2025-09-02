В Саларьево открыли детский сад и два корпуса школы № 2094

В районе Саларьево открыли детский сад и два новых учебных корпуса школы № 2094. В них смогут учиться 2, 3 тысячи школьников. При этом новый сад рассчитан на 220 воспитанников.

В зданиях создали современные условия для учебы и творчества: IT-полигоны, робо-класс, инженерные и медицинские лаборатории, мастерские, спортивные и актовые залы, атриум, рекреационные зоны и медиатеку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.