Сергей Собянин сообщил о завершении строительства школы в Пресненском районе

В Пресненском районе построили новый учебный корпус "Романовской школы", где будут обучаться дети 7–9-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети MAX.

Здание рассчитано на 300 человек, имеет необычный фасад с объемными декоративными элементами и большим количеством окон.

В пятиэтажном корпусе площадью более 6,5 тысячи квадратных метров оборудовали зал для мероприятий с амфитеатром, а также помещение IT-полигона. Архитекторы учли перепад высот участка и спроектировали здание в форме буквы "Р", что позволило оптимизировать пространство.

