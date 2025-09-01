Собянин поздравил московских школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил московских школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. Свой пост он опубликовал в мессенджере MAX.



"Первое сентября – праздник, открывающий двери в прекрасный мир творчества, добра и удивительных открытий. После летних каникул учеба вновь становится главным делом в жизни ребят и их замечательных педагогов", – отметил мэр.

В этом году в школу впервые пойдут более 100 тысяч юных москвичей. Собянин пожелал им и другим ученикам здоровья, радости и успехов в учебе и жизни.

Также поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний Владимир Путин. Отдельно президент отметил тех, кто в этом году впервые пойдет в школу. По его словам, у них начинается "новая ответственная и увлекательная пора, время становления, развития и раскрытия своих талантов".

Глава государства заявил, что российские власти будут делать все, чтобы у молодого поколения были лучшие условия для освоения знаний, дополнительных занятий, творчества и спорта. Он напомнил, что за последние шесть лет в России было построено свыше 1,6 тысячи новых школ, в том числе на территории Донбасса и Новороссии.

Школьные линейки в Москве проведут на улице только для первоклассников. Для остальных мероприятия будут организованы в помещениях. Ребят в этом году примут 34 новые школы и детских сада. По словам Собянина, в основном новые образовательные учреждения откроются в районах новостроек, где всегда много молодых семей с детьми.

