Юных горожан приглашают записаться на предпрофессиональные программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С начала учебного года в детских школах искусств (ДШИ) и библиотеках для юных москвичей откроются новые программы дополнительного образования и кружки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Например, в Михайлово-Ярцевской ДШИ появится направление "Графический дизайн", а в Тимирязевской ДШИ расширят курс компьютерной графики. В детской школе искусств № 11 будут преподавать основы архитектуры, а в школе "СТАРТ" – основы дизайн-проектирования.

В студии мультипликации ДШИ № 17 дети смогут научиться создавать мультфильмы и различных персонажей, а также оживлять их. Для самых маленьких горожан в детской музыкальной школе имени Моцарта откроют направление "Сцена и мы", где их научат основным элементам актерского мастерства.

Детская музыкальная школа имени Шебалина расширит программу "ШколАРТ" за счет других направлений – театральных, лингвистических и художественных.

Научиться играть на электрогитаре ребята смогут в музыкальной школе имени Мусоргского. Обучение игре на 7-струнной гитаре планируется в музыкальной школе № 35, а в ДШИ "Центр" – открытие класса струнных инструментов. В детской школе искусств имени Балакирева начнет работать школа гитары "Палисандр".

Общеразвивающие программы "Начни играть на укулеле" и "Начни играть на мандолине" появятся в детской музыкальной школе имени Бородина. С сентября расширится духовой отдел школы имени Кара за счет направления по специальности "кларнет".

Кроме того, с начала осени на базе школы имени Римского-Корсакова Московской городской объединенной ДШИ "Кусково" откроется отделение музыкального фольклора. В детской музыкальной хоровой школе № 106 появится направление "Композиция", а в детской музыкальной школе имени Скрябина – творческая мастерская "Музыка и шахматы".

В ДШИ № 11 подготовили курс для детей 5–6 лет, который хотят в будущем поступать на вокально-хоровое отделение "Поем вместе". Также в детской школе искусств имени Саульского и детской музыкальной школе № 71 откроют новые программы обучения живописи.

На танцевальные направления "Классика" и "Акробатика в народном танце. Женская техника" можно записаться в ДШИ "Тутти". Поступить на предпрофессиональную программу "Искусство театра" можно в детской музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова, а в театральную студию – в детской музыкальной школе имени Голованова. Интенсивы по музыке и театру также планируется открыть в детской школе искусств имени Рубинштейна.

Тем временем в культурном центре "Меридиан" появится студия аниматоров по нескольким направлениям, а в КЦ "Москвич" для детей будут проводить бесплатные занятия в киношколе.

В столичных библиотеках № 91, 100 и 128 функционирует студия робототехники, где дети учатся основам механики и конструирования. В библиотеках № 197 имени Ахматовой и № 214 имени Гагарина в детской IT-школе KiberOnе ребята основывают технологии и работают с нейросетями.

В настоящее время можно записаться в столичные школы искусств, где остались свободные места по результатам вступительных испытаний. Прием на предпрофессиональные программы продлится до 29 августа, на общеразвивающие – до 30 сентября.

Всего для москвичей доступны 153 учреждения творческого образования. В них преподают свыше 40 направлений, в том числе музыку, живопись, хореографию и театр, рассказал ранее Сергей Собянин. Каждое из учебных заведений имеет свои многолетние традиции, а также соответствует единому стандарту комфорта и оснащения.