Собянин: впервые примерно половина московских 9-классников поступили в колледжи

Впервые около половины школьников после 9 класса поступили в колледжи. Об этом сообщил Сергей Собянин на традиционном общегородском августовском педагогическом совете, проходящем на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе.

По словам мэра, в прошлом году стояла задача направить как можно больше учеников на обучение в колледжи, потому что рынок в стране на 70% требует профессионалов со средним специальным образованием из-за перенасыщения выпускниками вузов.

"Со среднепрофессиональным образованием у нас, к сожалению, были проблемы. Они сегодня остаются, но мы сделали с вами реально большой шаг", – сказал Собянин.

Добиться таких результатов получилось благодаря государственным инвестициям в сферу среднего специального образования, добавил мэр.

"Но самое главное, самое существенное – мы довели, смогли довести до ребят знания о наших колледжах, о наших возможностях, о будущих профессиях, подготовить их к этому выбору, провести профессиональную подготовку, предпрофессиональную подготовку, чтобы ребята со знанием, с пониманием своих желаний выбирали ту профессию, которая придется им по душе", – заключил Собянин.

Ранее Собянин рассказал о повышении зарплат учителей в Москве с 1 сентября. Соответствующее решение столичные власти приняли с учетом нынешней инфляции и роста цен. В среднем зарплаты педагогов увеличатся на 24%.