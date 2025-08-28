Собянин сообщил о повышении зарплат учителей в Москве с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 1 сентября в столице значительно увеличатся оклады и зарплаты педагогов. Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая на ежегодном педагогическом совете на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе.

"Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому", – обратил внимание градоначальник.

Соответствующее решение столичные власти приняли с учетом нынешней инфляции и роста цен, пояснил Собянин. Он также подчеркнул, что качество работы педагогов напрямую зависит от уровня заботы города о них и решения вопросов, связанных с материальным обеспечением и зарплатой.

Вместе с тем мэр поздравил всех присутствующих на заседании с наступающим учебным годом, пожелав родителям и ученикам успехов, удачи, хорошего настроения и отличного учебного сезона.

Глава департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина уточнила, что в среднем зарплаты педагогов увеличатся на 24%.

В качестве еще одной меры поддержки в России планируют создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов, а также совет по их интересам. Разработкой занимаются министерство просвещения и Госдума по поручению правительства.

Организации будут оказывать помощь и поддержку учителям непосредственно на местах, а также способствовать разрешению конфликтов. Кроме того, педагоги смогут обращаться в ведомство с любыми вопросами, касающимися различных тем.

