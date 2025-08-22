Собянин: москвичи в составе сборной РФ победили на Всемирной шахматной олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи досрочно одержали победу на Всемирной юношеской шахматной олимпиаде в Колумбии, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На турнире в Барранкилье золото удалось забрать Савве Ветохину и Артему Ускову, которые входили в сборную России. В восьмом туре они обеспечили команде первое место за тур до окончания соревнований.

"Это историческая победа: впервые за всю историю турнира юношескую сборную России представляли только международные гроссмейстеры", – отметил мэр столицы.

Как указал Собянин, Усков является чемпионом мира среди юношей до 12 лет по классическим шахматам, до 16 лет по блицу и победителем взрослых гроссмейстерских турниров. Он тренируется в спортивной школе имени М. М. Ботвинника Московского дворца пионеров.

Ветохин, в свою очередь, – чемпион мира до 10 лет по классическим шахматам, победитель первенств мира и Европы по быстрым и молниеносным шахматам, а также взрослых соревнований. Он состоит в шахматной секции Курчатовской школы.

Всего в школе имени М. М. Ботвинника на шахматы и шашки ходят более 650 школьников. С ними работают гроссмейстеры и международные мастера. При этом свыше 50 учеников уже становились победителями крупнейших турниров.

Ранее Собянин рассказывал, что столичные школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии.

Лучший результат показала Вера Красноперова из школы № 57. Кроме того, Захар Дегтеренко из этого же учреждения получил серебряную медаль, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал обладателем бронзовой медали.