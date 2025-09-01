01 сентября, 22:15Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил с 1 сентября учеников обновленной школы № 1770
Сергей Собянин посетил в День знаний обновленную школу № 1770 на Нагатинской набережной. Здесь обновили учебные кабинеты, обустроили лаборатории, установили новое оборудование и мебель, заменили инженерные коммуникации.
Капитальная реконструкция здания проводилась по программе "Моя школа". Всего 1 сентября после обновления в Москве открыли 51 учебный корпус.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.