Сергей Собянин поздравил с 1 сентября учеников обновленной школы № 1770

Сергей Собянин посетил в День знаний обновленную школу № 1770 на Нагатинской набережной. Здесь обновили учебные кабинеты, обустроили лаборатории, установили новое оборудование и мебель, заменили инженерные коммуникации.

Капитальная реконструкция здания проводилась по программе "Моя школа". Всего 1 сентября после обновления в Москве открыли 51 учебный корпус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.