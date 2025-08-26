Собянин: двигаемся к созданию нового промышленного потенциала Москвы

В московских технопарках в течение ближайших 5 лет планируется выделить 2,5 миллиона квадратных метров под производства, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в столице создаются целые промышленные кластеры, в том числе, пищевые, микроэлектроники, фармацевтики, автомобилестроения и самолетостроения. В Москве появляются такие проекты, как производство линейки онкологических лекарств, спутников по типу "Старлинка", а также беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.