Как столичные НКО помогают участникам СВО и их семьям

Фото: dszn.ru

Москва продолжает комплексно поддерживать участников специальной военной операции (СВО), а некоммерческие организации (НКО) дополняют социальные услуги столицы индивидуальными решениями. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Департамент труда и социальной защиты населения ежегодно проводит отраслевой конкурс грантов "Москва – добрый город" среди социально ориентированных НКО. Проекты поддержки участников СВО и членов их семей – одно из актуальных направлений конкурса. За три года 54 организации получили 140 миллионов рублей на реализацию своих инициатив.

Недавно Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ объявил о начале седьмого конкурса грантов "Москва –добрый город". Фонд составляет 400 миллионов рублей. Подать заявку можно с 27 августа по 30 сентября в личном кабинете на сайте проекта.

Отмечается, что эффективность системного подхода в использовании грантовой поддержки подтверждает опыт общественной организации "Дом трудолюбия "Ной", которая является одним из многократных победителей конкурса. Благодаря проекту в столице появились ремесленные мастерские для восстановления и приобретения трудовых навыков, также организовано наставничество для переподготовки и сопровождаемой занятости. Сегодня организация участвует в поддержке участников СВО и их семей.

Председатель ее совета Эмиль Сосинский сообщил, что сегодня члены организации производят подушки для госпиталей и антитепловизионные покрывала, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи, которые отправляют в зону СВО. Он подчеркнул, что поддержка города помогает добровольцам найти необходимые ресурсы для расширения производства и привлечения новых участников.

Программа "Москва – добрый город" реализуется с 2019 года. Это эффективная модель партнерства города и благотворительного сектора для оказания адресной помощи каждому человеку. За шесть лет победителями конкурса грантов стали 648 проектов некоммерческих организаций, между которыми распределили 2,4 миллиарда рублей.

Также московские НКО продолжают объединять горожан, активно помогающих участникам СВО и жителям новых и приграничных территорий. Они собирают продукты, средства личной гигиены и другие необходимые вещи и относят их в волонтерские штабы, "Домики добра" проекта "Москва помогает", которые работают ежедневно.