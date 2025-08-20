Сергей Собянин объявил о старте конкурса грантов "Москва – добрый город"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX объявил о старте седьмого конкурса грантов "Москва – добрый город", который предназначен для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Мэр напомнил, что НКО являются важными помощниками в вопросе заботы о местных жителях. В частности, вместе с ними Москва расширяет спектр социальных услуг, развивает благотворительность и волонтерство. Поэтому, по словам Собянина, некоммерческим организациям нужно предоставлять особую поддержку.



В связи с этим в 2025 году было принято решение расширить возможности конкурса. Теперь в нем могут поучаствовать молодые организации, опыт работы которых составляет более полугода. При этом для организаций, сформированных бойцами спецоперации, нет ограничений по дате регистрации.



Всего в конкурсе представлено шесть направлений. Это проекты поддержки взрослых и детей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей, семей и подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также продвижение социального волонтерства и другие.



Особое внимание, по словам мэра, будет уделено проектам по социальной занятости, сопровождаемому проживанию, пробации и наставничеству. В этой связи Собянин напомнил о существовании образовательного проекта под названием Школа грантов "Москва – добрый город", в рамках которого участники могут получить знания для создания и реализации собственных инициатив.

Заявку на участие в конкурсе НКО могут направить в личном кабинете на сайте "Москва – добрый город" в период с 27 августа по 30 сентября. Общий призовой фонд составляет 400 миллионов рублей. Гранты будут предоставлены трем группам: малым (до 1 миллиона рублей. – Прим. ред.), средним (от 1 до 5 миллионов рублей. – Прим. ред.) и большим (от 5 до 10 миллионов рублей. – Прим. ред.).



"Конкурс грантов "Москва – добрый город" – эффективный механизм поддержки социально ориентированных НКО. С 2019 года победителями стали 648 проектов. На реализацию инициатив выделено 2,4 миллиарда рублей", – заключил мэр.

Ранее московское Агентство общественных проектов запустило экскурсии для районных НКО. В рамках данного неформального, но при этом профессионального нетворкинга 30 представителей некоммерческих организаций смогут поделиться своим опытом, представить проекты и найти партнеров.

Экскурсии будут проводиться до середины сентября. Представители НКО посетят центр комплексной реабилитации детей-сирот и несовершеннолетних с инвалидностью в Зеленоградском административном округе, а также спортивный клуб на севере Москвы.

