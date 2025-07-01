Лучшие специалисты социально ориентированных НКО определены в столице

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице впервые прошел конкурс "Московские мастера" среди сотрудников и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), передает портал мэра и правительства города.

Номинация была инициирована, чтобы отметить настоящих профессионалов, которые ежедневно развивают некоммерческий сектор и благотворительность в городе, помогая как столице, так и ее жителям, поделилась председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Участники не только показали свои компетенции на всех этапах конкурса, но, я уверена, и научились чему-то новому у коллег", – добавила она.

Финалисты прошли онлайн-тестирование и практические задания. Они также продемонстрировали свои управленческие навыки, умение решать сложные задачи, готовность работать в команде и многое другое.

Подать заявку на участие могли сотрудники московских социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющие опыт работы в НКО не менее года и занимающие должности руководителя, менеджера социального проекта или фандрайзера.

Участников конкурса оценивали другие представители НКО, общественные деятели и эксперты конкурса грантов мэра Москвы. Они учитывали разные критерии, включая качество решения кейсов, убедительность аргументов и уровень знаний в области благотворительности.



"Конкурс объединил настоящих лидеров НКО, которые сочетают экспертизу, инновации и страсть к тому, что делаешь. Участники показали глубокую теоретическую подготовку, эффективные практические навыки и стратегический подход. Их работа вдохновляет и задает высокую планку для всей благотворительной сферы!" – отметила Ирина Меньшенина, член жюри и основатель консалтинговой компании.

В результате в номинации "Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации" победил Алексей Безымянный из фонда "ВБлагодарность", лучшим менеджером социального проекта стал Артур Кушаков из фонда "Правмир", а в категории "Фандрайзер" первое место заняла Екатерина Ярицкая из автономной некоммерческой организации "Ясенева Поляна".

Кроме того, в рамках конкурса появилась новая номинация – "Лучший специалист социально ориентированной некоммерческой организации". Ее инициатором стал комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Содействие участникам оказывали сотрудники Московского дома общественных организаций – крупнейшей государственной площадки для поддержки некоммерческих организаций в столице.

С 2020 года 1 086 проектов социально ориентированных НКО получили гранты мэра Москвы. Проекты выбирались экспертами в рамках конкурса. Среди них – "Мою страну воспитывало небо" от "Авиатрисы", знакомящий горожан с авиацией и подвигами героев, и "Друг и наставник" от фонда "Гольфстрим".

Также НКО могут воспользоваться бесплатными услугами коворкинг-центров столицы, где за пять лет оказали более 65 тысяч услуг. Например, программа "НКО Лаб" за этот период провела около 1,3 тысячи занятий для более чем 32 тысяч участников.