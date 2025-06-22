Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Получать социальную поддержку в Москве стало проще и быстрее, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале

"С января 2024 года в столице работает Социальное казначейство – первый в стране единый центр, где принимаются решения о назначении больше 90 различных льгот, пособий и выплат для жителей города", – отметил мэр.



С портала mos.ru обращения горожан попадают к специалистам за считаные минуты. Это оказалось возможным благодаря полной автоматизации данных процессов, заметил глава города.

Данные заявителя появляются в одной ведомственной информационной системе, после чего сотрудники быстро их обрабатывают без бумажной волокиты. По словам мэра, до этого специалистам приходилось сверять сведения из пяти разрозненных систем.



Информация о назначении выплаты или присвоении льготного статуса поступает горожанам в личный кабинет на mos.ru спустя несколько минут после принятия решения, уведомления же о статусе обращения поступают сразу после принятия заявления в работу.



Градоначальник отметил, что с момента открытия Социального казначейства сотрудники ведомства обработали примерно 4,5 миллиона заявлений. В день же поступает около 10 тысяч обращений, уточнил глава города.



"Мы продолжаем развивать систему умной и гибкой поддержки, чтобы помощь доходила до москвичей точно и вовремя. Это важный шаг в стратегии развития соцзащиты города до 2030 года", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что в столице полностью обновили Московскую информационную систему социального обслуживания. Теперь она стала современной цифровой платформой, позволяющей отслеживать назначения выплат и автоматизированно оказывать меры поддержки, указал мэр.

По словам градоначальника, всего в столице различными мерами соцподдержки пользуются около 4,5 миллиона горожан. Для их комфортного получения Москва постоянно повышает доступность и адресность такой помощи..