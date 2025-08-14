Московское Агентство общественных проектов запустило экскурсии для НКО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московское Агентство общественных проектов запустило экскурсии для районных некоммерческих организаций (НКО). Об этом заявила замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

В рамках данного неформального, но при этом профессионального нетворкинга 30 представителей НКО смогут поделиться своим опытом, представить проекты и найти партнеров.

"В каждом округе столицы одна организация проведет экскурсию для представителей НКО из других районов", – уточнила Прозорова.

Представители НКО уже посетили спортивно-образовательный центр "Эстетик класс" по спорту, танцам и творчеству. Директор данного учреждения Максим Чернояров объяснил организациям, как они могут получить помещение, как им привлекать педагогов и аудиторию, а также рассказал про эффективные маркетинговые инструменты.

Экскурсии будут проводиться до середины сентября. В скором времени представители НКО посетят центр комплексной реабилитации детей-сирот и несовершеннолетних с инвалидностью в Зеленоградском административном округе, а также спортивный клуб на севере Москвы.

Помимо этого, представители НКО должны посетить школу эстрадного искусства, семейный центр и организацию развития спорта культуры и помощи социально незащищенным слоям населения.

Ранее два новых многофункциональных пространства открылись для волонтеров и некоммерческих организаций (НКО) на севере Москвы. Их площадь составляет более 550 квадратных метров. На Беломорской улице появился окружной волонтерский центр "Доброе место. Нева" и коворкинг-центр для НКО. Там обустроены залы для проведения лекций и мастер-классов, места для работы и отдыха.

