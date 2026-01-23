Форма поиска по сайту

23 января, 15:24

Происшествия

Отец пропавшего в Красноярске подростка пообещал не наказывать сына

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Отец пропавшего в Красноярске подростка пообещал, что не станет наказывать своего сына. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

"Речь идет о том, что теперь нужно построить заново отношения. Поэтому это вопрос сложный", – отметил отец мальчика и добавил, что очень рад возвращению ребенка.

При этом мужчина пока не знает, что за девушка была обнаружена вместе с его сыном. Кроме того, отец подростка рассказал, что планирует поблагодарить силовиков, которые смогли найти мальчика меньше чем за сутки.

Исчезновение денег, о котором стало известно после пропажи сына, мужчина комментировать не стал. Он назвал эту информацию жареными фактами.

В настоящее время найденного подростка и его отца везут в отдел регионального СК, уточнили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

О похищении 14-летнего мальчика стало известно 23 января. Подросток исчез еще вечером 22-го числа, покинув дом вместе с неизвестным человеком. Кроме того, из сейфа отца пропало 3 миллиона рублей.

Позже неизвестные заявили его отцу, что похитили ребенка, и потребовали выкуп. Спустя время подростка нашли живым на арендованной квартире, где он находился вместе с неизвестной девушкой.

В тот же день в Красноярске пропала 14-летняя девочка. Однако позже она сама вернулась домой.

