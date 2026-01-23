Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 15:55

Политика

Прокуратура утвердила обвинение в отношении политолога Шульман

Фото: ТАСС/Донат Сорокин (Екатерина Шульман признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении политолога Екатерины Шульман (признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ей заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, в течение года Шульман дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако она продолжала распространять материалы без соответствующего указания.

Ведомство подчеркнуло, что уголовное дело политолога рассмотрит суд.

В конце марта 2025 года МВД РФ объявило Шульман в розыск. Из базы ведомства следует, что политолога разыскивали по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретное ее название не разглашалось.

В апреле суд в Москве назначил Шульман штраф в размере 10 тысяч рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, который был признан иноагентом и нежелательной организацией на территории России. Прокуратура обратила внимание, что политолог представлена в различных статьях как эксперт данной организации.

Читайте также


политика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика