Прокуратура утвердила обвинение в отношении политолога Шульман

Фото: ТАСС/Донат Сорокин (Екатерина Шульман признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении политолога Екатерины Шульман (признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ей заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, в течение года Шульман дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако она продолжала распространять материалы без соответствующего указания.

Ведомство подчеркнуло, что уголовное дело политолога рассмотрит суд.

В конце марта 2025 года МВД РФ объявило Шульман в розыск. Из базы ведомства следует, что политолога разыскивали по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретное ее название не разглашалось.

В апреле суд в Москве назначил Шульман штраф в размере 10 тысяч рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, который был признан иноагентом и нежелательной организацией на территории России. Прокуратура обратила внимание, что политолог представлена в различных статьях как эксперт данной организации.

