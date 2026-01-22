Форма поиска по сайту

22 января, 17:50

Политика

МВД РФ объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Вера Полозкова внесена в перечень террористов и экстремистов)

МВД РФ объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову (внесена в реестр террористов и экстремистов). Это следует из базы ведомства.

Она разыскивается по уголовной статье, говорится в карточке.

В июне 2023 года Полозкову предлагали внести в перечень иноагентов и проверить ее слова на предмет нарушения статей российского Уголовного кодекса. Также ее хотели проверить по подозрению в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дискредитации ВС РФ.

В том же году руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов предложил запретить продавать книги поэтессы из-за ее интервью журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иноагентом). В нем она прокомментировала теракт, в котором был ранен член Центрального штаба "Народного фронта", писатель Захар Прилепин.

Козырев спросил у Полозковой, открыла ли та шампанское после подрыва машины с Прилепиным. Поэтесса ответила, что исполнители теракта "недотянули до шампанского", поэтому она позволила себе "максимум пивко".

Также председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить слова поэтессы на предмет оправдания терроризма. Ямпольская назвала слова Полозковой циничными, содержащими признаки публичного оправдания терроризма.

политикакультура

