Журналистка Ксения Ларина объявлена в розыск

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин (настоящее имя – Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом)

Журналистка Ксения Ларина (настоящее имя – Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом. – Прим. ред.) объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные с сайта МВД России.

Согласно информации из базы ведомства, она разыскивается по статье Уголовного кодекса. Однако по какой именно, не раскрывается.

Ларину признали иноагентом в сентябре 2023 года. Как указали в Минюсте, она формировала антироссийские взгляды и была сотрудником нежелательной в России иностранной неправительственной организации.

В сентябре 2025-го в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанности иноагента. По данным следствия, женщина не предоставила в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством.

В октябре текущего года столичная прокуратура инициировала еще одно уголовное преследование против Лариной за призыв к терроризму. Основанием для этого стал видеоролик с ее интервью, который выявили в ходе мониторинга соцсетей.

Уточнялось, что Ларина сделала публичное заявление, содержащее призывы к осуществлению террористических актов на территории Москвы, совершив таким образом публичное оправдание и пропаганду терроризма.