Основательница Meduza Галина Тимченко объявлена в международный розыск

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков (Галина Тимченко признана в РФ иноагентом)

Основательница интернет-издания "Медуза" (Meduza, признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галина Тимченко (внесена в реестр иноагентов в РФ) объявлена в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Следователи в мае этого года возбудили в отношении Тимченко дело по статье об организации деятельности нежелательной в стране.

По версии СК, в сентябре 2024 года и в марте 2025-го журналистка разместила в Сети кадры для создания протестных настроений у россиян, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой было принято решение о признании ее нежелательной.

Сотрудники столичного СК получили доказательства, которые изобличают Тимченко в совершении данного преступления. В связи с этим она была заочно арестована. Расследование уголовного дела завершено. Теперь все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

