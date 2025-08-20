Суд заочно арестовал ведущую "Дождя" Таратуту

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Юлия Таратута признана в РФ иноагентом)

Перовский суд Москвы заочно арестовал телеведущую "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и журналистку Юлию Таратуту (признана в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законом об иноагентах. Это следует из картотеки инстанции, передает РИА Новости.

Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование журналистки из-за нарушения закона об иноагентах в начале 2025 года.

По данным ведомства, Таратута дважды за год была привлечена к административной ответственности. С сентября по декабрь прошлого года, находясь за границей, она не представила в уполномоченный орган обязательные сведения в соответствии с российским законом об иноагентах.

В связи с этим в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело. В апреле 2025 года МВД объявило Таратуту в розыск.

