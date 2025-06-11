МВД объявило в розыск основательницу "Медузы" Тимченко

Фото: РИА Новости/Владимир Песня (Галина Тимченко признана в РФ иноагентом)

Основательница интернет-издания "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Галина Тимченко (признана в РФ иноагентом) объявлена в розыск. Информация об этом следует из базы данных российского МВД.

"Разыскивается по статье УК", – указано без уточнения, по какой статье она разыскивается.

Помимо Тимченко, министерство объявило в розыск журналиста и блогера Александра Плющева (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье. Однако, по какой именно, информации нет.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основательницы "Медузы" по статье об организации деятельности нежелательной в стране организации. По данным следователей, в сентябре 2024 года и марте 2025 года журналистка разместила в Сети видеозаписи для создания протестных настроений у россиян, а также для вовлечения их в деятельность нежелательной организации.