Общественники предложили запретить продажу книг Полозковой в РФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов предложил запретить продавать книги поэтессы Веры Полозковой. Соответствующее обращение он направил президенту Российского книжного союза Сергею Степашину, пишет РИА Новости.

Отмечается, что причиной подобного предложения стало интервью Полозковой журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иноагентом). В нем она прокомментировала теракт, в котором был ранен член Центрального штаба "Народного фронта", писатель Захар Прилепин.

Козырев в интервью напомнил поэтессе ее пост в социальных сетях, в котором она обещала выпить шампанского, если Прилепину "отстрелят башку". Он был опубликован в 2017 году. Полозкова отметила, что исполнители теракта "недотянули до шампанского", поэтому она позволила себе "максимум пивко".

После этого председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить слова поэтессы на предмет оправдания терроризма. Ямпольская назвала слова Полозковой циничными, содержащими признаки публичного оправдания терроризма.

Также поэтессу призвали внести в перечь иноагентов и проверить ее слова на предмет нарушения статей российского Уголовного кодекса. Соответствующее предложение глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову

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