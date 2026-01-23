Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 15:35

Культура

Похороны основателя модного дома Valentino прошли в Риме

Фото: Getty Images/Antonio Masiello

В Риме прошли похороны основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани. Отпевание состоялось в базилике Богоматери ангелов и мучеников на площади Республики, сообщает La Repubblica.

На церемонии присутствовали сотни людей. Пришли в том числе коллеги модельера по цеху Донателла Версаче, Эрманно Шервино, Лавиния Биаджотти, модель Наталья Водянова. Также присутствовали актриса Энн Хэтэуэй, режиссер Том Форд, бывший главный редактор Vogue Анна Винтур и мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Гаравани ушел из жизни 19 января в 93 года.

Модельер открыл ателье и зарегистрировал бренд Valentino в 1960 году. В середине 1960-х он стал ведущим итальянским кутюрье. В 1968 году вышла знаменитая Collezione Bianca из белых и бежевых предметов гардероба, которые украшала вышивка в виде буквы V. Она стала логотипом бренда.

С конца 1960-х годов бутики Valentino стали появляться по всему миру. Всего открылось свыше 1,5 тысячи магазинов более чем в 100 странах.

Среди знаменитых клиентов модного дома были Марелла Аньелли, Одри Хепберн, британская принцесса Маргарет, первая леди США Нэнси Рейган, королева Испании София, принцесса Диана, модели, актрисы и певицы Софи Лорен, Наталья Водянова, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер и другие.

Прощание с Гаравани проходило на протяжении двух дней в выставочном центре РМ23 фонда Валентино. Гроб с телом покойного модельера находился в зале, куда могут войти все желающие. Проститься с кутюрье пришли около 10 тысяч человек.

Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

Читайте также


утратыкультура

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика