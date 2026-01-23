Похороны основателя модного дома Valentino прошли в Риме

Фото: Getty Images/Antonio Masiello

В Риме прошли похороны основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани. Отпевание состоялось в базилике Богоматери ангелов и мучеников на площади Республики, сообщает La Repubblica.

На церемонии присутствовали сотни людей. Пришли в том числе коллеги модельера по цеху Донателла Версаче, Эрманно Шервино, Лавиния Биаджотти, модель Наталья Водянова. Также присутствовали актриса Энн Хэтэуэй, режиссер Том Форд, бывший главный редактор Vogue Анна Винтур и мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Гаравани ушел из жизни 19 января в 93 года.

Модельер открыл ателье и зарегистрировал бренд Valentino в 1960 году. В середине 1960-х он стал ведущим итальянским кутюрье. В 1968 году вышла знаменитая Collezione Bianca из белых и бежевых предметов гардероба, которые украшала вышивка в виде буквы V. Она стала логотипом бренда.

С конца 1960-х годов бутики Valentino стали появляться по всему миру. Всего открылось свыше 1,5 тысячи магазинов более чем в 100 странах.

Среди знаменитых клиентов модного дома были Марелла Аньелли, Одри Хепберн, британская принцесса Маргарет, первая леди США Нэнси Рейган, королева Испании София, принцесса Диана, модели, актрисы и певицы Софи Лорен, Наталья Водянова, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер и другие.

Прощание с Гаравани проходило на протяжении двух дней в выставочном центре РМ23 фонда Валентино. Гроб с телом покойного модельера находился в зале, куда могут войти все желающие. Проститься с кутюрье пришли около 10 тысяч человек.