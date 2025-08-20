Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного помогают участникам СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московские некоммерческие организации (НКО) продолжают объединять горожан, активно помогающих участникам СВО и жителям новых и приграничных территорий, передает портал mos.ru.

Граждане собирают продукты, средства личной гигиены и другие необходимые вещи и относят их в волонтерские штабы, "Домики добра" проекта "Москва помогает", которые работают каждый день.

Волонтеры НКО используют разные умения и навыки для помощи бойцам СВО. Например, участники автономной некоммерческой организации "Центр поддержки многодетных семей "Мельница" плетут маскировочные сети, создают балаклавы, шапки и белье, вяжут теплые вещи. Им оказывают помощь многодетные мамы района Бирюлево Восточное.

"Мельница" с 2022 года объединяет москвичей из района Бирюлево Восточное для поддержки участков спецоперации и жителей новых и приграничных территорий. Для людей, вынужденно переселившихся в Курскую и Белгородскую области, они приносили продукты питания, одеяла, теплую одежду, средства личной гигиены и другие полезные в быту вещи.

Инициаторами организации первого пункта сбора в районе выступили многодетные семьи. Они разместили объявление, принимали и упаковывали вещи от неравнодушных жителей. Доставку волонтеры организовали при поддержке общероссийской общественной молодежной патриотической организации "Наследие" Российского союза ветеранов Афганистана.

За 3,5 года жители района и волонтеры центра передали на новые территории свыше 150 тысяч единиц помощи – от продуктов питания и средств личной гигиены до собственноручно изготовленных элементов одежды для участников СВО. Только за 2024 год они отправили военнослужащим свыше 60 коробок с едой и сладостями.

Также волонтеры организовали собственный швейный цех. В работе участвуют многодетные семьи, горожане старшего возраста и студенты. Направление по пошиву одежды для бойцов возглавила мама восьмерых детей, профессиональная швея и руководительница ремонтной мастерской Наталья Богатова. Она первая вызвалась изготавливать необходимые для военнослужащих вещи, предоставила помещение и оборудование. За все время существования цеха волонтеры создали своими руками уже свыше 10 тысяч различных изделий.

Кроме того, центр поддержки многодетных семей "Мельница" с 2017 года помогает более чем 500 семьям: раздает продуктовые наборы, организует мероприятия, развивает волонтерское участие в городских проектах.

Также военнослужащим в зоне СВО помогают фермеры московских ярмарок. В честь Яблочного Спаса они передали бойцам яблоки из своих садов. Вместе с тем волонтеры передали подарки беженцам, специалистам медицинской роты, работникам службы социальной защиты и нуждающимся семьям, проживающим на новых территориях.