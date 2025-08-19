Фермеры московских ярмарок передали яблоки бойцам СВО и жителям новых территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фермеры московских ярмарок передали яблоки из своих садов бойцам специальной военной операции (СВО), жителям прифронтовых территорий и беженцам в честь Яблочного Спаса, который празднуется 19 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фермеры передали плоды в благотворительный фонд "Мы рядом". Он собирает гуманитарные грузы для нужд СВО с 2022 года. Рейс, которым фермерские яблоки отправятся к получателям, для фонда уже 28-й по счету.

Волонтеры передадут подарки беженцам, бойцам, специалистам медицинской роты, работникам службы социальной защиты и нуждающимся семьям, проживающим на новых территориях.

Фермеры московских ярмарок регулярно помогают бойцам и жителям приграничных территорий. Они постоянно отправляют в зону СВО овощи и фрукты, которые вырастили сами, делают окопные свечи и сухой душ, сухие заготовки из продуктов с собственных огородов, плетут маскировочные сети и закупают лекарства.

Также активно помогают бойцам СВО участники проекта "Лето в Москве". Места на фестивальных площадках предоставляются столичным владельцам малого и крупного бизнеса бесплатно, а часть их выручки передается в помощь военнослужащим.

Жаркая летняя погода и время отпусков увеличивают выручку бизнесменов. Почти у каждого прилавка на фестивальных площадках собираются большие очереди.