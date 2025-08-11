Фермер из Липецкой области рассказал, как начал помогать бойцам СВО

Фото: 123RF/bumbledee

35-летний фермер из Липецкой области Антон вместе с супругой передает бойцам СВО выращенные на своем огороде овощи и фрукты. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Антон является самым молодым фермером на ярмарке в Хорошёво-Мнёвниках. Вместе со своей женой он возделывает 32 гектара плодородных полей в Лебедянском районе Липецкой области, которые достались паре от родителей.

Супруги приняли решение продолжить семейное дело, посвятив жизнь сельскому хозяйству. На своей земле они выращивают и привозят на продажу лук, картофель, морковь, свеклу, огурцы, помидоры, фрукты и клубнику.

В 2022 году семья приняла решение помогать бойцам спецоперации.

"Ситуации бывают разные: иногда отправляю свои продукты, а бывает, нужно простое участие – что-то довезти до Москвы или найти того, кто едет в нужном направлении, или просто купить конфеты", – рассказал фермер.

Он отметил, что многие его односельчане тоже помогают бойцам СВО: люди договариваются в группах и чатах о поездках и помогают чем могут. Например, девушки из Лебедянского района готовят для российских солдат суповые наборы из овощей и мяса.

"Их потом нужно просто залить кипятком, и получается практически домашний обед", – добавил Антон.

Помимо этого, один из друзей фермера, владеющий колбасным цехом, передает на фронт сушеное мясо. Некоторые женщины плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, делают подушки и одеяла, а также пекут домашние пирожки. А в местной школе учащиеся пишут солдатам письма и отправляют их вместе с посылками.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва вместе с некоммерческими организациями поддерживает участников спецоперации и их семьи. По словам мэра, в столице работают десятки НКО, которые объединили неравнодушных москвичей.

Например, фонд "Преображенская помощь" отправил уже более 20 гуманитарных грузов для матерей и детей из Кременной, помог детскому дому в Донецке, передал УАЗ российским военным на луганском направлении и спортивную форму юным хоккеистам Запорожской области. В Москве волонтеры фонда шьют постельное белье и полотенца, вяжут шерстяные носки, а также собирают подарки.

