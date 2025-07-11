11 июля, 08:09Общество
Участники проекта "Лето в Москве" поддерживают бойцов спецоперации
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
Проект "Лето в Москве" помогает столичным владельцам малого и крупного бизнеса поддерживать бойцов специальной военной операции (СВО). Места на фестивальных площадках предпринимателям предоставляют бесплатно, а часть их выручки передается в помощь военнослужащим, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Жаркая летняя погода и время отпусков увеличивают выручку бизнесменов. Почти у каждого прилавка на фестивальных площадках собираются большие очереди. Благодаря повышенной прибыли процент пожертвованных средств становится выше.
Многие предприниматели, которые участвуют в фестивалях проекта "Лето в Москве", уже сотрудничают с благотворительными фондами, некоторые – находятся в прямом контакте с военными в зоне СВО и лично передают им необходимую помощь.
Также бойцов поддерживают и рестораторы. Летом в сезон веранд и отдыха на открытом воздухе их доход тоже увеличивается и они направляют полученные средства на закупку необходимых военнослужащим вещей.
Представитель ресторана "Магадан" Алексей рассказал, что за время проведения фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" заведению удалось дополнительно заработать около семи миллионов рублей. Все деньги были направлены на поддержку участников спецоперации.
Кроме того, участие в столичных мероприятиях помогает бизнесменам повышать свою узнаваемость, увеличивать доход и привлекать новых клиентов.
Вместе с тем в столице продолжается акция "Москва помогает". Жители и гости города уже передали в "Домики добра" свыше 4,6 тысячи вещей для участников СВО, детей из новых регионов и животных в приютах.
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