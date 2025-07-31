Москва помогает семьям бойцов СВО сохранять уверенность в завтрашнем дне – Гусев

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru

В столице реализуется комплекс мер по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям, направленных на то, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни и обрести уверенность в будущем. Об этом рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО города Москвы, участник спецоперации Владислав Гусев.

Например, на базе Единого центра поддержки был создан спортивно-досуговый клуб для ветеранов, где они могут общаться с товарищами, отдохнуть или посетить культурные и спортивные мероприятия.

"Участникам, закончившим службу или находящимся в отпуске, доступны многофункциональные тренажерный и спортивный залы, бильярдный зал, мастерские, кулинарная и музыкальная студии – все для общения с единомышленниками и скорейшего возвращения к привычной жизни", – отметил он в беседе с Агентством "Москва".

В центре также работает женский клуб, продолжил Гусев. Он объединяет жен, матерей, сестер и взрослых детей участников СВО. Экосистема поддержки предоставляет разнообразные возможности для досуга.

Вместе с тем Гусев напомнил, что городские учреждения культуры регулярно приглашают участников СВО и их близких на различные мероприятия. Особенной популярностью пользуются спектакли, выступления звезд российской эстрады и крупные спортивные события.

Ранее шесть резидентов столичных технопарков направили в зону проведения спецоперации более 60 тонн гуманитарной медицинской помощи. Фармкомпания из "Мосгормаша" разработала и начала производство препаратов, сгущающих кровь и снижающих кровотечение.

Еще один резидент "Мосмедпарка" занимается производством вакуумных аппаратов, предназначенных для лечения ран с использованием отрицательного давления. Помощь участникам СВО направляют и три производителя из технопарка "Строгино". Например, 3D-фабрика занимается индивидуальными ампульницами для безопасной фасовки и перевозки лекарств.