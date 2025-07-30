Семьи участников СВО стали первыми гостями форума "Москва 2030" в Гостином Дворе

Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Семьи участников СВО стали первыми гостями интеллектуально-выставочного пространства "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, форум "Москва 2030" проводится в Гостином Дворе третий год подряд. Площадка всегда посвящена человеку и его взаимодействию с городом.

"В этом году мы впервые отошли от классического представления социальной сферы и попытались создать современное интеллектуальное арт-пространство, посвященное бесконечному развитию человека. Мы очень надеемся, что посетители нашей площадки смогут лучше узнать сами себя", – подчеркнула вице-мэр.

Например, пояснила она, участникам расскажут о работе организма, устройстве мозга и прочем. Также для гостей подготовлена большая культурная программа и широкий выбор мастер-классов.

Ракова провела для гостей экскурсию по тематическим зонам "Любовь", "Здоровье", "Знание" и "Технологии". В частности, семьи прогулялись по нейронному лесу и проверили свой эмоциональный интеллект. После экскурсии они приняли участие в мастер-классе, где украсили декоративное панно с изображением семьи.

Одна из семей – Андрей Заречнов и Дария Старовойтова. Они воспитывают дочь и сына. Андрей – действующий военнослужащий, ветеран боевых действий, также награжден медалью Жукова. Дария работает в Социально-реабилитационном центре имени В. Г. Михайлова.

В свою очередь, Татьяна и Алексей Алтунины являются примером активной семьи. Алексей участник – СВО и ветеран боевых действий. Он работает инженером в крупной корпорации, а также увлекается разными видами спорта. Дети в семье растут в духе преемственности поколений.

"Игорь и Наталья Кипка вместе со школьной скамьи. Игорь – участник СВО, после службы возглавил сервисный центр в крупной компании. Наталья работает в Московском метрополитене. Они воспитывают дочь Светлану, сохраняя семейные традиции и ценности", – говорится в сообщении.

Выставка в Гостином Дворе открывается первой в рамках форума-фестиваля и будет работать с 31 июля по 14 сентября каждый день, кроме понедельника.

Как сообщалось ранее, москвичи направили на помощь для российских бойцов, а также пострадавшим от боевых действий гражданам более 140 миллионов рублей. Направлять пожертвования некоммерческим организациям (НКО) можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru и городской программой лояльности "Миллион призов".