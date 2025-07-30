Москвичи направили на помощь бойцам СВО и ветеранам свыше 140 миллионов рублей

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Москвичи направили на помощь для российских солдат и офицеров, а также пострадавшим от боевых действий гражданам более 140 миллионов рублей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Средний размер платежа в адрес подопечных этих программ – около 1,3 тысячи рублей, а максимальный размер разового пожертвования составил 325 тысяч рублей", – рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Направлять пожертвования некоммерческим организациям (НКО) можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru и городской программой лояльности "Миллион призов".

Например, фонд "Память поколений", который представлен в благотворительном сервисе, уже 10 лет поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов боевых действий. Подопечные фонда получают квалифицированную помощь врачей, высокотехнологичные протезы и кресла-коляски. Средства также направляют на оплату операций, лекарства и курсы реабилитации.

Фонд "Народный фронт. Все для победы" направляет средства на поддержку российских солдат и офицеров, которые находятся на передовой. Оказывается гуманитарная помощь жителям новых и приграничных регионов. На пожертвования приобретается и передается на фронт дополнительное оборудование и амуниция для армии.

НКО, которые представлены в сервисе, проходят проверку и ведут социально значимую деятельность, а также предоставляют регулярные отчеты об использовании собранных средств.

Помочь участникам СВО и мирным жителям новых и приграничных территорий РФ могут участники программы "Миллион призов". В категории "Благотворительность" можно неограниченное количество раз перевести от 500 до 5 тысяч городских баллов в адрес фонда "Народный фронт. Все для победы" и других организаций. Один балл равен одному рублю, а сбор продолжается с 15 августа 2024 года.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва оказывает бойцам СВО и их семьям разноплановую помощь. Например, военнослужащие могут бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям в разных отраслях экономики. Пройти профессиональную переподготовку могут также жены и дети участников СВО.

В "Вороновском" с июня 2025 года проводят тренинги и онлайн-обучение по финансовой грамотности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков.

