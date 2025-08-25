Производство лекарств в Москве выросло более чем на 7% за полгода

Производство лекарств в Москве за полгода выросло более чем на 7%, а выпуск компонентов для препаратов – почти вдвое. Это стало возможным благодаря мерам поддержки предприятий, которые расширяют ассортимент и обновляют оборудование.

Перед тем, как попасть на рынок, препарат проходит несколько циклов клинических испытаний. Его проверяют на эффективность и побочные действия, а после успешных тестов запускают массовое производство лекарства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.