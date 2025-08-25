Форма поиска по сайту

25 августа, 23:00

Производство лекарств в Москве выросло более чем на 7% за полгода

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

"Новости дня": робот начал помогать одной из медицинских лабораторий Москвы

Столичные врачи спасли женщину с тяжелыми травмами после падения под поезд

Почти шесть миллионов москвичей пользуются мобильной версией электронной медкарты

"Новости дня": робота-помощника протестируют в медицинской лаборатории Москвы

Новую систему для записи к врачу через СМС-подтверждение введут в Москве

Онлайн-запись родственников к врачу по полису ОМС в Москве защитят СМС-подтверждением

Качественную диагностику смогут получить пациенты в эндоскопических центрах Москвы

Производство лекарств в Москве за полгода выросло более чем на 7%, а выпуск компонентов для препаратов – почти вдвое. Это стало возможным благодаря мерам поддержки предприятий, которые расширяют ассортимент и обновляют оборудование.

Перед тем, как попасть на рынок, препарат проходит несколько циклов клинических испытаний. Его проверяют на эффективность и побочные действия, а после успешных тестов запускают массовое производство лекарства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

