Новый экспресс-курс по уходу за пожилыми и больными людьми запустили в Москве

В Москве запустили новый 16-часовой курс по уходу за пожилыми и маломобильными людьми. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Программа позволит за короткие сроки освоить навыки организации домашнего ухода, безопасного перемещения пациентов и правильного использования средств реабилитации. Занятия проходят в симуляционном центре, который работает в столице уже два года.

Курс включает практикум с реальными жизненными ситуациями и ориентирован на индивидуальные потребности участников. Слушатели учатся правильно обустраивать жилое пространство, ухаживать за больным, а также подбирать адаптивную мебель и посуду.

