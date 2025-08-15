15 августа, 10:45Общество
Новый экспресс-курс по уходу за пожилыми и больными людьми запустили в Москве
В Москве запустили новый 16-часовой курс по уходу за пожилыми и маломобильными людьми. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Программа позволит за короткие сроки освоить навыки организации домашнего ухода, безопасного перемещения пациентов и правильного использования средств реабилитации. Занятия проходят в симуляционном центре, который работает в столице уже два года.
Курс включает практикум с реальными жизненными ситуациями и ориентирован на индивидуальные потребности участников. Слушатели учатся правильно обустраивать жилое пространство, ухаживать за больным, а также подбирать адаптивную мебель и посуду.
