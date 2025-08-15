Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 10:45

Общество

Новый экспресс-курс по уходу за пожилыми и больными людьми запустили в Москве

Новый экспресс-курс по уходу за пожилыми и больными людьми запустили в Москве

В Москве открылась выставка медицинских тренажеров нового поколения

Увидеть инновационную медтехнику можно на форуме "Москва 2030" в Гостином Дворе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 августа

"Мой район. Новости": в Зеленограде открыта новая детская поликлиника

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Собянин: новая детская поликлиника открыта в районе Крюково в Зеленограде

Срок ожидания эндоскопии в Москве сократился до нескольких дней

Ревматологический центр в больнице имени Пирогова открылся после ремонта

В Москве запустили новый 16-часовой курс по уходу за пожилыми и маломобильными людьми. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Программа позволит за короткие сроки освоить навыки организации домашнего ухода, безопасного перемещения пациентов и правильного использования средств реабилитации. Занятия проходят в симуляционном центре, который работает в столице уже два года.

Курс включает практикум с реальными жизненными ситуациями и ориентирован на индивидуальные потребности участников. Слушатели учатся правильно обустраивать жилое пространство, ухаживать за больным, а также подбирать адаптивную мебель и посуду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика