Фестиваль "Сады и цветы" стал ориентиром для оформления столичного бизнеса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные рестораны стали присоединяться к фестивалю ландшафтного дизайна "Сады и цветы", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве" уже второй год подряд, сообщают "Ведомости. Город" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, свыше 70 городских площадок украшены фестивальными садами. Тысячи ресторанов оформили веранды, фасады и входные группы цветочными композициями.

В 2024 году, уточнили в департаменте, московские заведения украшали витрины и террасы преимущественно в ярких тонах. В оформлении преобладали красные и оранжевые розы, желтые подсолнухи и розовые георгины. В этом году точки общепита используют преимущественно зеленые композиции с акцентной подсветкой.

В частности, летнее настроение гостям ресторана "Магадан" создает декор на веранде и входной группе в виде каркаса из веток деревьев и акцентов из ярко-красных цветов. Зеленые композиции также дополняют деревья в кашпо.

Идея озеленения входных групп была позаимствована в окружающем пространстве Москвы, рассказал представитель "Магадана" Алексей Хорхордин.

"Мы не хотим, чтобы наши рестораны, находящиеся в ЦАО столицы, выбивались из общей стилистики городского оформления", – уточнил он.

Отдых на террасах летом пользуется популярностью среди горожан и гостей столицы, поэтому заведения уделяют этим площадкам внимание, отметили в департаменте. Например, веранды в "Магадане", указал Хорхордин, оформили в светлых зелено-белых тонах. Вечером там зажигаются гирлянды с теплым светом и подсвечиваются кашпо с деревьями.

Кроме того, ресторан Butler для украшения разработал единый проект, который сочетается с внутренним убранством в бежевом и зеленом тонах. Гендиректор заведения Анастасия Данилова подчеркнула, что городские оформители используют большое количество натурального озеленения, создавая стены и другие элементы из подвесных систем кашпо.

С ее слов, предпочтение в общем оформлении отдано также натуральным материалам. Дополнительными украшениями ресторанов служат античный фонтан из состаренного камня и ротанговые кресла.

На веранде для гостей установили бежевые колонны в итальянском стиле и столы с белыми скатертями. Шторы шатров, в свою очередь, сочетаются с зеленью, плющами в коричневых подвесных кашпо и бело-голубыми гортензиями, добавили в департаменте.

Среди москвичей и туристов также востребованы места для фотосессий на фоне живых цветов. В таком стиле украшены летние веранды и входные группы заведений Vasilchuki Restaurant Group. В ресторанах предпочтение отдали летним оттенкам – зеленому, бледно-розовому и красному, сказал представитель сети Артем Маликов.

"Фестиваль "Сады и цветы" помог нам сделать выбор в пользу большого количества растений", – подчеркнул он.

Ландшафтные проекты создавались с учетом особенной каждого конкретного ресторана. Однако объединяет их пространство, подходящее для фотосессий, пояснили в департаменте.

"Посетители фотографируются сами, снимают детей на фоне наших веранд и входных групп", – отметил Маликов.

Летний декор позволяет ресторанам также претендовать на грант от мэрии. Победители конкурса на лучшее сезонное оформление фасадов и витрин получат денежные призы. Кроме того, предприниматели могут подать заявку на гранты 100 первым осуществившим оформление и компенсировать затраты на него на сумму до 2 миллионов рублей.

Немерюк напомнил, что прием заявок продлится до конца августа. Подведение итогов и объявление победителей запланировано на конец года.

В 2025 году столицу украсили 53 миллиона цветов, сказал ранее Сергей Собянин. По его словам, растения дарят хорошее настроение, улучшают качество воздуха, задерживают пыль и снижают шум на улицах. По сравнению с 2010 годом количество цветов в городе стало больше практически в 2,5 раза.