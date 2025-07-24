Цветы и зелень в Москве помогают наращивать выручку столичных заведений

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Цветы и зелень в Москве привлекают жителей и гостей столицы и помогают наращивать выручку местных заведений. Зеленые насаждения появляются в городе благодаря фестивалю "Сады и цветы", и сейчас их можно увидеть на Охотном ряду, Новом Арбате или Манежной площади, передает "Газета.ру".

В текущем году в рамках фестиваля было высажено свыше 500 тысяч растений 150 различных видов, а совокупная площадь озеленения достигла почти 30 тысяч квадратных метров. Один из садов, вдохновленный идеей природного русского ландшафта, раскинулся возле ЦУМа.

Тем временем лес из хвойных и лиственных деревьев появился рядом с Библиотекой имени Ленина. Там москвичи и туристы могут увидеть ливанский кедр, дланевидный клен, китайскую глицинию, горные и черные сосны, гибридные рододендроны и липы.

"Такие проекты принципиально меняют облик города, создают новые городские пространства, центры притяжения", – отметила ландшафтный дизайнер Наталья Шушлебина.

Как рассказала руководитель рабочей группы Общественной палаты Москвы по экологической политике Эльвира Довлетярова, зеленые зоны помогают создать комфортный микроклимат в городе. Они способствуют очистке воздуха от пыли, поглощают углекислый газ и при этом снижают риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Более того, высаженные на некоторых площадках бархатцы вытягивают из почвы свинец, никель, кадмий, а тюльпаны – цинк и медь. Таким образом, растения служат биоаккумуляторами, поскольку понижают токсичность почвы и помогают ее обезопасить для окружающих.

"Сегодня озеленение в столичном мегаполисе – это важный фактор увеличения клиентского потока, который включает в себя и москвичей, и гостей города. Не секрет, что большая часть туристов приезжает в Москву в теплый период – приблизительно с конца апреля до конца сентября", – добавил финансовый эксперт Андрей Бархота.

По его словам, озеленение повышает привлекательность города в глазах туристов и местных жителей, а также способно увеличить посещаемость парков и мест питания. Эксперт уточнил, что при таких условиях выручка кафе и ресторанов вырастает в два-три раза.

Согласно оценке властей Москвы, туристический бизнес в столице приносит сотни миллиардов рублей дохода. Из них около четверти триллиона рублей поступает в городской бюджет в виде налоговых отчислений.

В летний период в столицу приезжает наибольшее количество туристов. Жители Москвы в последнее время также предпочитают проводить теплые месяцы в городе, что приводит к росту посещений кафе, ресторанов и культурных мероприятий.

Бархота обратил внимание, что разные районы города обладают различной степенью доступности и насыщенности зеленых зон. В качестве примера он привел район Арбата, где деревьев не так много, а значит, при появлении цветов и растений туристический поток там возрастает.

"Бизнес это прекрасно понимает и с энтузиазмом использует", – подчеркнул он.

В свою очередь, управляющий ресторана "Бьерн" Виктор Халяпин указал на узнаваемый стиль летней веранды заведения. В нем используются сосны и ели, которые позволяют приблизить ресторан к природе и экологии.

Тем временем ключевой особенностью оформления кафе-бара "Риверсайд" стали многолетние растения и экологичные материалы. Его владелец Сергей Семахин отметил, что зеленые насаждения помогают точкам привлечь посетителей.

Причем рестораторы обустраивают такие зоны в рамках городских проектов, а столичные власти предоставляют меры поддержки, чтобы помочь им адаптироваться под сезонный спрос. Например, в этом году в Москве упростили процесс оформления летних веранд, а о городских мероприятиях, проводимых в рамках "Лета в Москве" и "Зимы в Москве", кафе и рестораны узнают от районной управы.

"Правительство Москвы принимает колоссальные усилия, чтобы наш город был красивым и привлекал к себе внимание туристов. Сейчас идешь по городу: фонтаны, цветы, прекрасные прогулочные зоны, велосипедные дорожки – это все настолько удобно и красиво, что не идет ни в какое сравнение с тем, что было лет 10–15 назад", – подчеркнул Семахин.

Сезонное озеленение предприниматели также провели у главного делового центра "Москва-Сити", стены Московского зоопарка, лестницы "ВТБ Арены" и на Чистопрудном бульваре. Также подобные проекты вскоре должны появиться на Болотной набережной, Балчуге и Новой Басманной улице.

По словам психолога Анастасии Медведковой, украшение города цветами и растениями влияет на эмоциональное благополучие человека, поскольку природа помогает расслабиться, снизить тревожность и улучшить общее психоэмоциональное состояние.

Использование зеленых насаждений и цветочных композиций является одним из эффективных способов улучшения качества жизни и психологического состояния жителей городов, подчеркнула она.