13 августа, 07:30Технологии
Попробовать себя в роли ученого можно на форуме "Москва 2030" в Гостином Дворе
Почувствовать себя ученым, который играет с грозами на катушке Теслы, можно на форуме-фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе.
В частности, любой желающий может создать свою электронную мелодию. Каждый день на площадке проходит 30 уникальных мастер-классов.
О том, какие еще профессии будущего можно опробовать на фестивале – в эфире телеканала Москва 24.
