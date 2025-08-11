В Коми приостановили работу мобильного интернета

Фото: depositphotos/tatsianama

Работу мобильного интернета временно ограничили в Республике Коми для защиты инфраструктуры и обеспечения безопасности значимых объектов. Об этом сообщили в региональном Минцифры.

В ведомстве напомнили, что такая практика является плановой, однако не указали перечень защищаемых объектов.

В данный момент все системы связи работают в обычном режиме, а ограничения введены исключительно для проведения профилактических работ.

Жителям региона советуют использовать сети Wi-Fi для доступа в интернет. Ограничения носят временный характер и будут сняты сразу после завершения всех проверок.

Ранее Минцифры России совместно с операторами связи разработали схему доступа к мобильному интернету при ограничениях. Граждане смогут пользоваться сервисами из белого списка с сохранением привычной скорости.

В список войдут маркетплейсы, службы доставки, такси, банкоматы и платежные терминалы. При этом иностранные сим-карты будут ограничены в доступе к интернету на пять часов для предотвращения использования в управлении БПЛА.