11 августа, 20:21Регионы
В Коми приостановили работу мобильного интернета
Фото: depositphotos/tatsianama
Работу мобильного интернета временно ограничили в Республике Коми для защиты инфраструктуры и обеспечения безопасности значимых объектов. Об этом сообщили в региональном Минцифры.
В ведомстве напомнили, что такая практика является плановой, однако не указали перечень защищаемых объектов.
В данный момент все системы связи работают в обычном режиме, а ограничения введены исключительно для проведения профилактических работ.
Жителям региона советуют использовать сети Wi-Fi для доступа в интернет. Ограничения носят временный характер и будут сняты сразу после завершения всех проверок.
Ранее Минцифры России совместно с операторами связи разработали схему доступа к мобильному интернету при ограничениях. Граждане смогут пользоваться сервисами из белого списка с сохранением привычной скорости.
В список войдут маркетплейсы, службы доставки, такси, банкоматы и платежные терминалы. При этом иностранные сим-карты будут ограничены в доступе к интернету на пять часов для предотвращения использования в управлении БПЛА.