Минцифры подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило вместе с операторами связи техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах конференции "Цифровая эволюция" в Калуге, передает ТАСС.

По словам министра, россияне во время ограничений смогут воспользоваться востребованными сервисами из белого списка. При этом скорость этих ресурсов сохранится на привычном уровне, уточнил Шадаев.

В перечень, как заявил глава Минцифры РФ, будут включены маркетплейсы, службы доставки и такси. Кроме того, ведомство сделает так, чтобы в период ограничений работали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства сетей межмашинного взаимодействия (M2M).

Помимо этого, отдельно в схеме будут указаны периоды охлаждения иностранных СИМ-карт, которые попадают в роуминг на территории РФ. Это, по словам Шадаева, поможет исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными БПЛА.

"Отдельно пропишем, что иностранные СИМ-карты, попадающие на территорию России, будут по умолчанию ограничены на 5 часов в доступе к мобильному интернету", – заключил министр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл оправданными ограничения мобильного интернета, связанные с мерами безопасности. По его словам, обеспечение безопасности в данной теме является приоритетом, поскольку существуют очевидные угрозы.

