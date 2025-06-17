Мобильный интернет ограничен во Владимирской области из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временные ограничения в работе мобильного интернета были введены во вторник, 17 июня, на территории Владимирской области. Причиной для этого послужила потенциальная угроза атак БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона.

При этом проводной интернет и сети Wi-Fi продолжили работать в штатном режиме. Представители властей призвали жителей пользоваться этими каналами связи при необходимости решить неотложные вопросы.

Власти региона также попросили с пониманием отнестись к этим неудобствам, подчеркнув, что данная мера необходима для эффективной борьбы с атаками беспилотников. Отмечается, что таким образом удастся обеспечить безопасность граждан региона.

"Ограничения носят временный характер и будут оперативно сняты, как только исчезнет угроза", – подчеркнули в правительстве области.

Ранее также стало известно, что работу мобильного интернета ограничили в Тюменской области. Там эти меры действуют с 12 июня по независящим от органов власти и операторов связи причинам. Уточнялось, что ограничения ввели в целях безопасности граждан.

