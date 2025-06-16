Мобильный интернет ограничен в Пскове для защиты важных объектов

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Отсутствие мобильного интернета в некоторых микрорайонах Пскова связано с обеспечением безопасности критически важных объектов. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По данным ТАСС, жалобы от горожан фиксируются с 11 июня. В частности, в микрорайоне Запсковье около областного ГИБДД мессенджеры практически не загружают сообщения, а в отделении почтовой связи из-за отсутствия сети нельзя воспользоваться цифровыми сервисами.

"Уверен, каждый согласится – безопасность важнее всего – и людей, и инфраструктурных объектов, от которых во многом зависит уклад жизни городов и поселков. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация временная", – отметил Ведерников.

По словам главы региона, он понимает реакцию граждан на отсутствие "привычных цифровых сервисов". Однако, напомнил он, такие меры предосторожности предусмотрены и на территории других субъектов страны.

"Часто слышу вопрос, почему о предстоящем отключении не оповестили заранее, как это было в День Победы. Друзья, 9 мая нам необходимо было обеспечить безопасность участников массового мероприятия с определенными временными и территориальными рамками. Сейчас речь идет об иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна", – пояснил губернатор.

Ранее масштабные сбои в работе мобильного интернета фиксировались в Ростовской области. Жители жаловались на проблемы с загрузкой приложений и на отсутствие доступа к мессенджерам. Представитель областного правительства объяснил ситуацию проведением мероприятий по обеспечению безопасности.

