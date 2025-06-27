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27 июня, 11:08

Технологии

В Самарской области ограничили работу мобильного интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что такие меры были введены для обеспечения безопасности граждан и защиты объектов.

Ранее временные ограничения в работе мобильного интернета были введены на территории Владимирской области. При этом проводной интернет и сети Wi-Fi продолжили работать в штатном режиме.

Власти региона попросили с пониманием отнестись к этим неудобствам, подчеркнув, что данная мера необходима для эффективной борьбы с атаками беспилотников.

До этого работу мобильного интернета ограничили в Тюменской области. Сообщалось, что меры действуют по независящим от органов власти и операторов связи причинам.

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