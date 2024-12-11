Горбатый кит преодолел 13 тыс километров, установив рекорд для своего вида

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Горбатый кит проплыл свыше 13 тысячи километров, установив таким образом рекорд для своего вида. Этот результат опубликован в британском научном журнале Royal Society.

Впервые ученые обнаружили кита в восточной части Тихого океана рядом с Колумбией в 2013 году, а в 2022-м его заметили на юго-западе Индийского океана возле Занзибаре. Маршрут млекопитающего установили по фотоматериалам. Расстояние межу этими точками составляет 13 046 километров – это самый большой зафиксированный путь миграции.

Эксперты предположили, что кит поплыл от Колумбии на восток, следуя за течениями и посещая популяции своих собратьев в Атлантическом океане. Он пересек почти треть земного шара.

Исследователи напомнили, что киты совершают одну из самых длительных миграций во всем животном мире. Протяженность их пути может составлять около 8 тысяч километров. Однако обычно они придерживаются одного и того же маршрута, перемещаясь между местами кормления в холодных водах и местами размножения ближе к тропикам.

Это исследование продемонстрировало, что горбатые киты более разнообразны и могут заплывать далеко в направлении восток-запад. Ученые считают, что такое путешествие могло быть эволюционной адаптацией в ответ на климатические и экологические изменения.

Ранее на берегу у рыбацкой деревни в Новой Зеландии обнаружили пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых. Эксперты предположили, что на пляже оказался самец редчайшего лопатозубого кита. Его также называют южноамериканским ремнезубом. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида.

