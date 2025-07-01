Новости регионов: петербургским доставщикам запретят ездить по некоторым улицам

В Санкт-Петербурге ужесточили правила для курьеров на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Им запрещено ездить по ряду центральных улиц. Среди них – Невский проспект и Гороховая улица. На тротуарах и пешеходных зонах скорость ограничат до 10 километров в час, а с 15 июля доставщики должны будут носить идентификационные номера на одежде, сумке и транспорте. Кроме того, все службы доставки обязаны будут вести реестр отправлений, а сотрудники – использовать устройства для отслеживания маршрута.

В Екатеринбурге водители трамваев отказываются выходить на работу из-за зацеперов. Об этом сообщают СМИ. Подростки позволяют себе не только залезать на крыши, но и бьют стекла и даже распыляют газ в салонах. 127 работников трамвайного предприятия обратились с жалобой к депутатам Заксобрания. Те перенаправили обращения в полицию и департамент образования.

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