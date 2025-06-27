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27 июня, 07:45

Транспорт

Сертификационные испытания самолета МС-21 стартовали в Подмосковье

Сертификационные испытания самолета МС-21 стартовали в Подмосковье

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Сертификационные испытания среднемагистрального самолета МС-21 стартовали в Подмосковье. Опытный образец с российскими системами и агрегатами совершил первый полет из аэропорта Жуковский. Отмечается, что на данном воздушном судне осталось всего три зарубежных системы: приводы, тормоза и генераторы.

При этом к программе испытаний скоро подключится полностью импортозамещенный борт, который в настоящий момент находится в цехе на этапе окончательной сборки. Параллельно с сертификацией специалисты подготавливают серийное производство самолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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