27 июня, 07:45Транспорт
Сертификационные испытания самолета МС-21 стартовали в Подмосковье
Сертификационные испытания среднемагистрального самолета МС-21 стартовали в Подмосковье. Опытный образец с российскими системами и агрегатами совершил первый полет из аэропорта Жуковский. Отмечается, что на данном воздушном судне осталось всего три зарубежных системы: приводы, тормоза и генераторы.
При этом к программе испытаний скоро подключится полностью импортозамещенный борт, который в настоящий момент находится в цехе на этапе окончательной сборки. Параллельно с сертификацией специалисты подготавливают серийное производство самолетов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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