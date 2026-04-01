Житель Магадана приговорен к принудительным работам за незаконную покупку 100 кг икры

Суд в Магадане приговорил местного жителя к 3 годам принудительных работ с отчислением 15% заработка в доход государства за незаконную покупку 100 килограммов красной икры и попытку ее перепродажи. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инстанция установила, что в сентябре 2024 года мужчина нелегально приобрел немаркированную икру без каких-либо сопроводительных документов. Рыночная стоимость продукта превысила 650 тысяч рублей.

Для дальнейшей реализации продукции осужденный отправил 6 куботейнеров с икрой в качестве несопровождаемого багажа авиатранспортом в Якутию. До получателя посылка не дошла, поскольку была обнаружена и изъята в аэропорту Якутска.

Ранее в подмосковных Люберцах ликвидировали цех по производству и продаже поддельной икры. Двое бизнесменов в течение полугода покупали имитацию продукта, фасовали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих компаний. Продукция продавалась под видом натуральной лососевой и палтусовой икры.