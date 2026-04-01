01 апреля, 09:54

Житель Магадана приговорен к принудительным работам за незаконную покупку 100 кг икры

Суд в Магадане приговорил местного жителя к 3 годам принудительных работ с отчислением 15% заработка в доход государства за незаконную покупку 100 килограммов красной икры и попытку ее перепродажи. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инстанция установила, что в сентябре 2024 года мужчина нелегально приобрел немаркированную икру без каких-либо сопроводительных документов. Рыночная стоимость продукта превысила 650 тысяч рублей.

Для дальнейшей реализации продукции осужденный отправил 6 куботейнеров с икрой в качестве несопровождаемого багажа авиатранспортом в Якутию. До получателя посылка не дошла, поскольку была обнаружена и изъята в аэропорту Якутска.

Ранее в подмосковных Люберцах ликвидировали цех по производству и продаже поддельной икры. Двое бизнесменов в течение полугода покупали имитацию продукта, фасовали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих компаний. Продукция продавалась под видом натуральной лососевой и палтусовой икры.

Поддельную икру на 7 млн рублей обнаружили в Люберцах

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

